Kawhi Leonard a marché sur les Timberwolves… mais la soirée s’est terminée dans une grosse tension entre plusieurs joueurs au centre du parquet.

La rencontre entre les Los Angeles Clippers et les Minnesota Timberwolves a offert un drôle de cocktail : une démonstration offensive de Kawhi Leonard… et une fin de match très tendue entre les joueurs des deux équipes.

Car avant que les esprits ne s’échauffent, Leonard avait déjà fait parler la poudre. L’ailier des Clippers a signé une performance énorme avec 45 points, guidant Los Angeles vers une victoire très large 153-128 face à Minnesota. Ultra efficace et parfaitement dans le rythme offensif de son équipe, Leonard a dominé la rencontre quasiment de bout en bout.

Dès les premières minutes, le double MVP des Finales a imposé son tempo. Mi-distance chirurgicale, attaques vers le cercle et tirs extérieurs, tout semblait fonctionner pour lui. Les Clippers ont progressivement creusé l’écart grâce à une attaque très fluide, tandis que les Timberwolves peinaient à trouver des solutions défensives pour ralentir la machine californienne.

Au final, les 45 points de Kawhi Leonard viennent rappeler à quel point l’ailier reste l’un des joueurs les plus redoutables de la ligue quand il est en rythme. Cette performance s’inscrit d’ailleurs parmi ses meilleures sorties offensives de la saison et confirme la bonne dynamique des Clippers dans la dernière ligne droite.

Mais la frustration des Wolves n’est pas restée contenue longtemps. Après le buzzer final, la tension est montée d’un cran lorsque Naz Reid, Jaden McDaniels et Bennedict Mathurin se sont retrouvés dans un échange particulièrement musclé au centre du parquet. La situation a rapidement dégénéré au point que coéquipiers, membres du staff et sécurité ont dû intervenir pour séparer les groupes.

Les ralentis montrent ce qui semble être le véritable déclencheur de la dispute : plusieurs joueurs se disputent le ballon du match. Naz Reid tente de récupérer le ballon des mains de Bennedict Mathurin, ce qui provoque immédiatement des poussées et des échanges physiques. Les commentateurs soulignent alors que Jaden McDaniels est probablement le mauvais joueur avec qui chercher ce type de confrontation, laissant entendre qu’il a la réputation de ne pas reculer dans ce genre de situations.

La tension retombe finalement assez vite lorsque coéquipiers et membres du staff interviennent pour séparer les joueurs, et la situation se calme sans dégénérer davantage.

Sinon, pendant que Jaden McDaniels, Naz Reid et Bennedict Mathurin s’échauffaient au centre du parquet, Kawhi Leonard est resté totalement impassible à quelques mètres de la scène. L’ailier des Clippers aurait simplement lâché : « Oh, on a une bagarre », sans bouger d’un pouce, le tout sur un ton extrêmement calme, presque monotone, sans faire le moindre mouvement pour s’en approcher. "Kawhi being Kawhi"...

