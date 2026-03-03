Jared McCain est apparemment… super fort à la bagarre !

"L'info" vient de Chandler Parsons. Contrairement aux apparences, avec son vernis coloré sur les ongles, son sourire et son goût pour la poésie, il vaudrait mieux ne pas emmerder Jared McCain. Le sophomore désormais à Oklahoma City aurait un niveau plus que correct niveau bagarre, d'après l'ancien joueur des Rockets et des Grizzlies.

"J'ai quelque chose à dire sur Jared McCain. J'ai vu sa réaction pendant l'altercation entre Jokic et le Thunder. Je me suis dit comme tout le monde qu'il n'avait vraiment pas l'air de vouloir se mêler à ça. Mais vous voyez James Johnson, qui est un combattant entraîné, tout ça ? Et bien on m'a dit que Jared McCain avait presque le même niveau que lui. Il paraît que ce n'est pas le gars qu'il faut embrouiller. On m'a dit que c'était vrai à 1000% et que ce mec savait se battre", a expliqué Parsons dans l'émission Run it Back.

On ne sait pas si McCain a pratiqué des arts martiaux ou prévoit de se mettre au kick boxing et au MMA comme Johnson, mais il faut bien reconnaître que cette information est surprenante. Peut-être que si Luguentz Dort rentre encore un peu trop dans le lard d'un adversaire et déclenche une échauffourée, on aura l'occasion de voir l'ancien de Duke prouver sa valeur en la matière. Pour rappel, James Johnson a quand même affirmé avoir remporté 20 combats de kickboxing et 7 de MMA, même si ce n'est pas répertorié officiellement...