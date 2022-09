Un ancien quatrième choix de draft à la relance à Toronto

Josh Jackson est arrivé en NBA avec l'étiquette de potentielle future star. Un ailier assez grand, athlétique, capable de scorer et de défendre sur plusieurs positions. Mais ça, c'était la théorie. La réalité du terrain, et surtout ses à-côtés, fut finalement très différentes. Le quatrième choix de la draft 2017 a parfois montré des flashs de ses capacités - 13 points de moyenne sa saison rookie, 13 points encore à ses débuts aux Detroit Pistons - mais sans réussir à s'imposer au sein d'une franchise.

Du coup, il a été baladé des Phoenix Suns aux Memphis Grizzlies avant de finir l'année aux Sacramento Kings en 2022. Le tout en passant donc par le Michigan. C'est déjà devenu un journeyman dans cette ligue, à seulement 25 ans. Les offres se font désormais de moins en moins nombreuses. Selon Marc J Spears, ce sont maintenant les Toronto Raptors qui vont essayer de relancer l'ancienne star de l'université de Kansas.

The Toronto Raptors say they have signed forward Josh Jackson

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 31, 2022