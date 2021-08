Jrue Holiday : « Dans le jeu FIBA, ils essaient de protéger le basket »

Jrue Holiday a connu une saison 2020-21 particulièrement bien remplie, avec notamment un titre NBA à la clef et une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais au-delà du succès de Team USA, il est revenu du Japon avec une vision bien différente du jeu FIBA que celle qu'il avait probablement à l'origine.

En 2021 encore, les joueurs non-américains et notamment européens semblent toujours avoir du mal à se départir de l'image de basketteurs softs qu'ont voulu leur coller les joueurs et la presse US des années 80 et 90. Mais Jrue Holiday semble bien décidé à mettre fin à ces préjugés.

C'est en tout cas ce qu'il a commencé à faire lors de sa récente apparition dans le podcast de son ancien coéquipier, J.J. Redick. Interrogé sur les grandes différences entre le jeu NBA et le jeu FIBA, il s'est empressé de mettre l'accent sur la dureté du jeu pratiqué en dehors de la Grande Ligue. Jugez plutôt.

J.J. Redick : Qu'elles sont les différences entre le très haut niveau international et la NBA ?

Jrue Holiday : Le basket international, c'est vraiment différent. C'est physique et, en même temps, ils essaient de... (il réfléchit en souriant) Ca va mal sonner... J'ai le sentiment qu'ils essaient de protéger le basket. Dans le jeu actuel, tu es l'un des plus doués pour provoquer des fautes quand tu prends un tir extérieur, mais en FIBA, ça ne marche pas du tout. Et je pense qu'on l'a un peu vu durant les matches de préparation, la fois où Kevin Love a fait une feinte de tir avant de se jeter dans son défenseur. Ils ne sifflent pas faute là-dessus. Il faut être un peu plus dur.

''En NBA, tu peux flopper. De mon point de vue, ça dénature le jeu.''

[En défense], tu peux être corps à corps autant que tu veux. C'est probablement pourquoi j'ai pu être aussi efficace, parce que du coup je pouvais être aussi dur que je voulais. Par contre, si tu essaies de prendre la balle, là ils vont siffler faute. C'est super étrange. [...] Le jeu NBA est plus rapide et il y a plus de spectacle : les gens adorent te voir scorer, balancer des alley-oops et dunker. Le pick-and-roll est la base d'une bonne partie du jeu NBA, alors qu'à l'étranger ils bougent plus la balle et les joueurs, il y a beaucoup de mouvement. Si tu es un basketteur, tu peux t'adapter aux deux, mais si tu es athlétique et que tu es un scoreur, alors la NBA est plus pour toi. [...] Là-bas, tu peux jouer aussi dur que tu veux et défendre de façon très physique. En NBA, tu peux défendre en étant au contact et flopper. De mon point de vue, ça dénature le jeu. Là-bas, tu peux jouer dur, tu peux être au contact, il faut que tu sois fort, parce que tous les trucs de flopping ne marchent pas.

En NBA, la plupart des experts avaient crié au scandale ou au coup de bluff quand Luka Doncic avait déclaré qu'il trouvait qu'il était plus facile de scorer en NBA qu'en Euroleague. Voilà qui apporte de l'eau à son moulin et qui pourrait, on l'espère, faire un peu bouger les mentalités outre-Atlantique.

L'interview de Jrue Holiday dans le podcast de J.J. Redick