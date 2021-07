Jrue Holiday, quand le héros du game 5 subissait le racisme de la police

Avec 27 points et 13 passes, mais aussi son interception cruciale en fin de partie, Jrue Holiday a été le héros du game 5 des Finales NBA. Dans quelques jours, il sera peut-être sacré champion NBA pour la première fois de sa carrière. Malheureusement, ça ne le préservera des comportements racistes et discriminants que la police manifeste parfois aux Etats-Unis. Holiday a déjà vécu une situation extrêmement tendue et qui aurait pu mal tourner alors que rien ne le justifiait.

En 2020, Lauren Holiday, son épouse, ex-star de l'équipe américaine de soccer, avait raconté dans le Players' Tribune un incident survenu un peu plus tôt et impliquant la police et son mari. Son récit prouve bien que lorsque l'on est noir aux Etats-Unis, absolument rien, pas même la richesse et la célébrité, ne vous préserve de ces choses-là. .

"J'étais en voiture avec ma belle-soeur, la soeur de Jrue. [...] Nous venions de finir notre entraînement matinal et étions en voiture pour aller prendre un Starbucks. Soudain, on a vu une voiture de police se mettre dans la même file, derrière nous. J'ai continué à conduire. Ce n'est que quelques minutes plus tard que la sirène a retenti. Nous étions dans une rue fréquentée, donc je me suis mise dans un parking vide. Au mégaphone, l'officier m'a ordonné de sortir de la voiture. Il a demandé mon permis. Je ne l'avais pas sur moi et ma belle-sœur non plus. Instinctivement, elle a appelé Jrue sur Facetime pour lui expliquer la situation. J'ai été frappée de voir la vitesse avec laquelle elle est passée à l'action en se rendant compte de la possible gravité de la situation. Je me rends compte aujourd'hui que cet absence de sentiment d'urgence chez moi porte un nom : le privilège blanc.

Lisez Kyle Korver sur le privilège blanc, c'est puissant

Menotté devant sa femme et sa soeur, sans raison

Par chance, Jrue était à la maison, à cinq minutes de là. [...] Il est arrivé avec son père, est sorti de la voiture est s'est calmement approché avec nos permis de conduire à la main. Je n'oublierai jamais ce qui s'est produit ensuite. Ils ont menotté Jrue. Vraiment. Le policier savait avant qu'il n'arrive que Jrue était mon mari, qu'il allait se présenter sur les lieux et pour quelle raison. Malgré ça, Jrue n'aurait pas pu afficher davantage de calme et de déférence dans sa manière d'approcher. Tout ce que le flic a vu, c'est un grand homme noir sortir d'une voiture. Apparemment, c'était suffisant. Il est venu vers Jrue et a claqué ses menottes sur lui. Jrue est resté calme comme il l'est toujours. J'étais livide et je demandais des réponses, en insistant sur le fait que mon mari n'avait rien fait. [...] L'image qui me reste, c'est celle du visage de sa soeur. La manière dont elle a réagi m'a fait prendre conscience du danger dans lequel il se trouvait. Elle était terrifiée et paralysée par la peur. [...] Elle savait que la moindre interaction avec la police pouvait potentiellement être fatale. Le moindre souffle en présence d'un flic peut être ton dernier".

Ce n'est qu'après l'arrivée d'un deuxième officier que la situation s'est détendue. Jrue Holiday et sa femme ne savent toujours pas si l'homme est venu prévenir son collègue qu'il s'agissait d'un joueur NBA ou s'il lui a simplement fait observer l'illégalité de sa démarche. Toujours est-il que la police a relâché Holiday sans explication. Sa compagne a elle reçu une amende parce que les vitres de son véhicule étaient trop teintées...

L'interception ULTRA CLUTCH de Jrue Holiday qui a tout changé