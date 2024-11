JuJu Watkins en vedette à Paris, USC et UCLA font briller la Californie

Après un galop d'essai l'an dernier avec un Notre Dame-South Carolina de belle facture, la NCAAW a remis ça à Paris avec une double affiche de qualité pour lancer la saison universitaire féminine dans la capitale française. A l'Adidas Arena - malheureusement trop peu remplie en raison d'un horaire peu favorable (18h) et d'une communication sans doute pas assez forte, les spectateurs ont tout de même pu voir le phénomène JuJu Watkins en action avec sa fac de USC.

La jeune star des Trojans et son équipe se sont imposées de justesse (68-66) contre Ole Miss, avec 27 points, 10 rebonds, 4 passes, 5 contres et 3 interceptions pour la protégée de Klutch Sport, qui a aussi perdu 9 ballons, ce que l'on attribuera au décalage horaire et au fait qu'il s'agissait du premier match de la saison. On a quand même pu voir des bribes de ce qui devrait faire sa grandeur dans les années à venir, une fois son cursus universitaire achevé et après quelques records battus au scoring probablement.

Dans la foulée, et dans un match beaucoup plus intense et spectaculaire, UCLA a dominé Louisville (66-59). Les fans français ont, pour certains, découvert l'immense intérieure des Bruins, Lauren Betts, qui a régné sur la partie avec 18 points, 13 rebonds, 5 passes et 4 contres, mais aussi quelques héritières d'anciens joueurs NBA. Du côté des Cardinals, on a ainsi pu voir en action Izela Arenas (3 pts), la fille de Gilbert et Mackenly Randolph (2 pts), la fille de Z-Bo (présent courtside). A UCLA, Gabriel Jaquez, la soeur de Jaime Jaquez, du Miami Heat, était titulaire.

On espère revoir des affiches de ce genre à l'avenir, dans un aussi beau décor, mais avec davantage de monde dans les tribunes...