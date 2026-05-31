Julian Champagnie, le cadeau improbable des Sixers aux Spurs

Coupé par les Sixers en 2023 pour faire de la place à Mac McClung, Julian Champagnie est devenu un joueur précieux des Spurs, encore décisif dans le Game 7 face au Thunder.

Dans une équipe des San Antonio Spurs portée par Victor Wembanyama, De’Aaron Fox ou Stephon Castle, son nom ne saute pas toujours aux yeux Pourtant, Julian Champagnie est devenu l’un de ces joueurs qui changent la texture d’un collectif. Un joueur fiable, dur, utile, capable de punir le moindre oubli et de traverser un Game 7 sans trembler.

Samedi, dans la victoire de San Antonio sur le parquet d’Oklahoma City, Champagnie a encore rappelé pourquoi il compte autant pour les Texans. 20 points, 6 rebonds, 6 paniers à 3 points, 37 minutes, et une présence constante dans l’un des matches les plus importants de la saison des Spurs. Pendant que le Thunder cherchait désespérément du soutien autour de Shai Gilgeous-Alexander, San Antonio a trouvé des réponses partout. Champagnie en a été l’une des plus précieuses.

Ce qui rend son histoire encore plus savoureuse, c’est la manière dont il est arrivé au Texas. Champagnie n’a pas été drafté. Il n’a pas débarqué avec l’étiquette du futur titulaire évident. Il est arrivé presque par accident, à la faveur d’un choix assez improbable des Philadelphia Sixers.

En février 2023, Philadelphie décide de signer Mac McClung sur un two-way contract. Pour lui faire de la place, les Sixers coupent Champagnie, alors rookie sous contrat two-way. À ce moment-là, McClung est surtout une attraction. Un joueur spectaculaire, populaire, identifié par le public grâce au Slam Dunk Contest, mais pas vraiment installé comme joueur NBA. Il remportera d’ailleurs le concours de dunks quelques jours plus tard, avant de devenir le premier joueur de l’histoire à gagner trois Slam Dunk Contests consécutifs en 2025.

Pour les Sixers, l’idée pouvait s’entendre sur le moment : profiter de l’exposition du All-Star Weekend, avoir un représentant fun, surfer sur une histoire sympathique. Le problème, c’est qu’en face, les Spurs ont vu autre chose. Ils ont vu un ailier de 2,01 m, encore jeune, shooteur, sérieux, formé dans un programme solide à St. John’s, avec assez de taille et de dureté pour avoir une vraie chance de devenir utile dans une rotation NBA.

Deux jours après son départ de Philadelphie, San Antonio le réclame sur waivers et lui offre un two-way contract. Quelques mois plus tard, les Spurs lui donnent un vrai contrat, quatre ans et 12 millions de dollars, avec la dernière année en option d’équipe. Un petit pari, peu coûteux, exactement le genre de mouvement discret qui ne fait pas la une sur le moment mais qui finit par peser lourd quand une équipe devient bonne.

Trois ans plus tard, Champagnie n’est plus une simple trouvaille. Il est devenu un membre essentiel de la rotation de San Antonio. À 25 ans, il lui reste même dans une marge de progression intéressante. Son profil colle parfaitement à ce que les Spurs construisent autour de Wembanyama : de la taille, du tir, peu de dribbles inutiles, de l’activité, une capacité à accepter son rôle et à être prêt quand le ballon arrive.

Les Sixers sont coutumiers du fait...

Rien ne dit que Champagnie serait devenu ce joueur chez les Sixers. Le contexte compte et San Antonio lui a donné un cadre, de la patience et une vraie opportunité. Mais le simple fait que les Sixers l’aient laissé partir pour une opération aussi liée au décorum du All-Star Weekend en dit long sur certaines dérives de la franchise ces dernières années.

Philadelphie a souvent eu du talent sous la main. Le problème, trop souvent, a été de savoir quoi en faire. Champagnie n’est pas un All-Star perdu, ni un futur franchise player envolé. Le sujet, c’est qu’il est exactement le type de joueur dont les grandes équipes ont besoin en mai et en juin. Un role player fiable, jeune, pas cher, capable de mettre six tirs primés dans un Game 7 de finale de conférence.

Les Sixers ont déjà ravivé ce débat avec Jared McCain, envoyé à Oklahoma City contre un premier tour 2026 et trois seconds tours, avant de devenir un élément important de la rotation du Thunder. Là encore, chaque dossier a son contexte. Mais à force de voir d’anciens jeunes joueurs de Philadelphie exister dans des équipes mieux structurées, la question finit par revenir : combien d’opportunités les Sixers ont-ils laissé filer ?

Les Spurs, eux, n’ont pas eu besoin de faire beaucoup de bruit. Ils ont simplement tendu la main au bon moment. Ils ont vu une opportunité, l’ont saisie, puis l’ont développée. C’est moins spectaculaire qu’un gros trade ou qu’une signature clinquante. C’est pourtant souvent comme ça que se construit une équipe de très haut niveau.

Dans le Game 7, Champagnie n’a pas seulement mis des tirs. Il a rappelé qu’une grande équipe se bâtit aussi sur ces décisions-là. Un joueur coupé ailleurs, récupéré sans fanfare, accompagné correctement, puis capable de répondre dans un match qui envoie son équipe en Finales NBA.

Philadelphie voulait un peu de paillettes pour le All-Star Weekend. San Antonio a récupéré un joueur de playoffs.