Julius Randle, une absence de Team USA pour les JO qui fait parler

Lundi, Team USA a officialisé les 12 joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Et une absence a beaucoup fait parler : Julius Randle. Auteur d'une magnifique saison avec les New York Knicks, l'intérieur n'a pas été convoqué.

Pourtant, à son poste, avec les refus enregistrés (Anthony Davis notamment), le talent de 26 ans semblait incarner l'un des meilleurs éléments disponibles. Mais le patron américain Jerry Colangelo lui a préféré Jerami Grant, Draymond Green et Kevin Love.

Sans surprise, le dirigeant de Team USA n'a pas échappé aux questions sur ce choix.

"Peu importe les joueurs sélectionnés, il y aura toujours quelques noms qui vont sortir et il faut expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Randle était tout proche. Il était parmi nos options. Surtout avec les blessures qui ont provoqué les absences de quelques joueurs.

Il a fait une grande année. Il a parcouru un long chemin. On a opté pour Kevin Love à cause de son expérience internationale. C'est vrai, il n'a pas beaucoup joué ces deux dernières années, mais il apporte des qualités différentes et a pris des engagements sur sa condition physique.

Puis qui peut dire combien de minutes un joueur va jouer ? C'est impossible de jouer à 12. Il faut donc remplir l'effectif avec des joueurs de complément. Randle n'était pas loin", a précisé Jerry Colangelo devant les médias.