Un nouveau trophée décerné, les Knicks à l’honneur !

Personne ne s’attendait à ce que les New York Knicks réussissent une telle saison. Ils disputent leurs premiers playoffs depuis 2013. Et en plus en étant quatrièmes – et donc tête de série à l’Est. Un succès surprenant qui s’explique en partie par l’évolution de Julius Randle, chef de meute des troupes de Manhattan. Une progression récompensée avec un trophée : celui du MIP.

Ça, en revanche, ce n’est pas une surprise. L’intérieur All-Star des Knicks faisait figure de favori et il l’emporte haut la main, en terminant en tête de 98 des 100 scrutins. Il devance donc largement Jerami Grant des Detroit Pistons et Michael Porter Jr des Denver Nuggets.

Julius Randle a compilé 24,1 points, 10,2 rebonds, 6 passes et 41% à trois-points cette saison. Ce sont des records en carrière à chaque fois. Il est d’ailleurs seulement le sixième joueur de l’Histoire à finir en 24-10-6 après Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Russell Westbrook et Nikola Jokic.

Ses progrès à trois-points sont les plus frappants et le joueur tenait aussi à remercier Alvin Gentry, son coach aux New Orleans Pelicans, pour l’avoir encouragé à s’éloigner de la peinture. Randle affichait un pourcentage de 29% sur ses six premières saisons dans la ligue.

Le patron des Knicks est aussi le deuxième joueur nommé MIP aussi tard dans sa carrière. Il s’agissait déjà de sa septième saison chez les pros et seul Hedo Turkoglu avait remporté le trophée après sa septième année jusqu’alors. Les Knicks peuvent éventuellement décrocher une autre récompense puisque Tom Thibodeau est encore en course pour le COY. Mais Monty Williams (Phoenix Suns) devrait l’emporter.

