Julius Randle et les Knicks, un statu quo accepté ?

Sous contrat jusqu'en 2025, l'intérieur Julius Randle et les New York Knicks semblent prêts à attendre pour discuter de l'avenir.

Les New York Knicks ont beaucoup bougé sur cette intersaison. Des signatures, des trades et des prolongations. Mais rien concernant Julius Randle. Pourtant, le nom de l'intérieur revient souvent dans les rumeurs. Notamment par rapport à un possible échange.

Il faut dire que l'ex-joueur des Los Angeles Lakers se trouve sous contrat jusqu'en 2025. Avec une player option à 30,9 millions de dollars pour 2026. Avec sa situation contractuelle, on peut donc imaginer, sans une prolongation, un trade.

Mais il ne s'agit pas de la tendance. Selon les informations du journaliste de SNY Ian Begley, les Knicks n'ont pas l'intention de trader Randle. Ni de le prolonger dans l'immédiat. Et de son côté, le joueur de 29 ans se montre également patient.

En effet, le natif de Dallas se concentre surtout sur l'aspect sportif. Avec l'espoir de revenir en bonne santé et de réaliser un gros parcours avec les Knicks. Dans la dernière année de son contrat, il aura aussi l'envie de prouver sa valeur pour toucher un gros chèque.

Pour New York, sans parler de l'aspect sportif ou de la construction de l'effectif, une prolongation ne représente pas une option actuellement car elle écarterait définitivement l'idée d'un trade avant la deadline 2025. Tout reste donc ouvert sur le dossier Julius Randle. Une situation qui convient, pour le moment, à tout le monde.

Julius Randle, un futur proche toujours aux Knicks ?