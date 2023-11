Julius Randle, la raison derrière ses galères

Il ne s'agit pas d'un secret, Julius Randle a été historiquement maladroit sur ce début de saison. Si l'intérieur des New York Knicks a relevé la tête sur les deux derniers matches, il a suscité des inquiétudes par rapport à sa forme physique.

Effectivement, l'ancien des Los Angeles Lakers ne se trouve pas à 100%. D'après les informations du journaliste du New York Post Stefan Bondy, le joueur de 28 ans a subi une arthroscopie de la cheville durant l'intersaison. Et sur ce début de saison, il ressent encore des douleurs.

Actuellement, il serait à 70% de ses capacités physiques. Et malgré les appels du staff des Knicks pour l'inviter à se reposer, Randle aurait pris la décision de serrer les dents afin d'aider ses coéquipiers à bien débuter cet exercice 2023-2024.

Si cette attitude reste louable, est-elle vraiment bénéfique ? Sur les premiers matches, on aurait certainement dit non car il était surtout un poids pour son équipe. Mais sur les deux dernières rencontres, il a été plus intéressant. Et les Knicks ont gagné.

En tout cas, de tels efforts de la part de Julius Randle devraient plaire au public du Madison Square Garden.

