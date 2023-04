Julius Randle remonté contre l’attitude de Jarrett Allen

Avec 23 points d'avance pour les Cleveland Cavaliers, le Game 2 face aux New York Knicks (90-107) était plié quand Jarrett Allen a découpé Julius Randle à la suite d'une contre-attaque. Malgré le dunk encaissé, l'intérieur des Cavs a envoyé valser son homologue des Knicks.

Secoué, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers n'a pas franchement apprécié cet excès d'engagement. Surtout à ce moment de la partie. Remonté, le natif de Dallas a échangé quelques amabilités avec le banc de Cleveland et le coach J.B. Bickerstaff. Alors qu'Allen a logiquement reçu une faute flagrante.

"J'ai pensé que c'était un peu inutile... En général, quand on fait ce genre d'action, on passe à côté du corps, pas à travers. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Nous devons retourner au Garden et nous les verrons là-bas", a commenté Julius Randle, plus calme face à la presse.