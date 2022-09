Jusuf Nurkic pousse un gros coup de gueule

Jusuf Nurkic, comme ses équipiers, a tout donné sur le terrain. Mais après l’élimination contre la Lituanie, il en avait gros sur la patate. Il faut dire que le parcours de la Bosnie-Herzégovine pour participer à cet EuroBasket a été plus que douloureux. Des difficultés qui dépassent le simple cadre du basket.

Le lendemain suivant la grosse victoire de sa sélection face à la Slovénie, Jusuf Nurkic s’était déjà longuement exprimé sur les difficultés rencontrées par son équipe. Expliquant qu’il jouait pour le peuple et pas pour un gouvernement que la guerre puis la pandémie et la crise n’avaient pas su faire évoluer, il appelait ses compatriotes à se rendre aux urnes le 2 octobre prochain pour les élections.

Il avait déjà abordé les conditions compliquées dans lesquelles l’équipe de Bosnie-Herzégovine devait se débrouiller :

Après la défaite contre la Lituanie, synonyme d’élimination, il est revenu sur le sujet. Jusuf Nurkic a d’abord félicité ses équipiers pour leur investissement avant de pousser un coup de gueule sur les moyens et la structure atour de la sélection. Pour rappel, jusqu’à il y a quelques semaines, ils ne savaient pas s’ils participeraient à la compétition.

« Ça commence avec la Fédération ? Qu’est-ce qu’on a ? Est-ce qu’on a des gens pour gérer ? Est-ce qu’on a eu un coach plus de 10 jours avant ? Beaucoup de choses se passent avant le terrain, le terrain c’est la partie la plus facile.

Faites de moi le président de l’association, le directeur, et le board des directeurs, et la Bosnie-Herzégovine n’aura plus jamais de problèmes de préparations, d’hôtels ou de nourritures comme on a eu. Si on peut faire ça, si on crée ces postes, alors je peux me charger de toutes ces fonctions s’il le faut. »