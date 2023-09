Kareem change d’avis sur la question du meilleur meneur all-time

Kareem Abdul-Jabbar a eu la chance de jouer avec des meneurs de jeu de légende et d'en observer d'autres de très près. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur celui qu'il estimait être le GOAT des point guards, le légendaire pivot avait répondu Oscar Robertston, avec lequel il a remporté un titre de champion à Milwaukee en 1971.

Conscient d'avoir choqué quelques fans des Lakers et de Magic Johnson, Jabbar a posté une vidéo pour revenir sur son choix.

"On m'a demandé un peu plus tôt cette semaine qui était le meilleur meneur de tous les temps en NBA. C'est une question très difficile. On m'a mentionné Stephen Curry, qui est le meilleur tireur à 3 points et un joueur très important. D'autres m'ont parlé de Magic Johnson. J'ai opté pour Oscar Robertson, mais j'aurais dû dire Magic. C'est lui qui devrait avoir la priorité. On a joué ensemble et gagné 5 titres. C'est le meilleur coéquipier avec lequel j'ai joué et je ne peux pas placer quelqu'un d'autre devant lui.

Je me devais d'accorder du crédit à Oscar pour le joueur complet qu'il a été et l'exemple qu'il est devenu pour les joueurs qui l'ont suivi".

