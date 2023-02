La situation de Karl-Anthony Towns, absent depuis deux mois à cause d'une blessure au mollet, reste très trouble.

Les Minnesota Timberwolves, 8e de l’Ouest avec un bilan équilibré (27-26), ne sont pas là où on les attendait. L’intégration poussive de Rudy Gobert, arrivé cet été, est certainement l’une des principales explications de ces débuts compliqués. Mais une chose est sûre : la blessure de Karl-Anthony Towns n’aide pas non plus les Wolves à se trouver.

Soyons rassurés, Tim Connelly, à la tête du front office, a annoncé sur les ondes de KFAN1003 que la franchise s’attendait à revoir KAT avant la fin de la saison. D’abord, un certain soulagement : l’équipe va pouvoir retrouver sa star. Ensuite, la question fatidique : cela signifie-t-il que les Wolves en doutaient ?

La dernière apparition du pivot remonte déjà au 28 novembre, il y a deux mois. Sorti du match face aux Wizards après 22 minutes, il semblait avoir évité le pire, à savoir des dommages au niveau ligamentaire. Towns a alors rejoint l’infirmerie pour soigner sa "blessure au mollet", une description vague, qui peut englober bien des maux. À ce moment, les choses ont commencé à se brouiller.

Sur le coup, que Minnesota parle d’une "absence pour une durée indéterminée" n’avait rien de choquant. Les insiders, eux, annonçaient 4 à 6 semaines de convalescence. Deux mois plus tard, les éléments de langage sont toujours les mêmes.

Connelly n’a toujours pas de date à communiquer pour le retour de son joueur, pas même une approximation. La durée de l’absence de Karl-Anthony Towns reste indéterminée. Le flou est total.

Récemment aperçu avec une botte de marche, le triple All-Star semble encore loin de la reprise. Pourtant, il n’aurait connu "aucun contretemps". À en croire Chris Finch, son coach, "cela fait partie du processus". Tout simplement.

Sur sa chaîne Twitch, le pivot a tenté d’éclaircir la situation. Il a ainsi révélé qu’il souffrait d’une déchirure profonde. Une blessure finalement plus grave qu’il n’y paraissait d’un œil extérieur.

"J’aurais aimé que ce soit quatre à six semaines. Je savais que ce ne serait pas être le cas. L’équipe a essayé de dire quatre à six semaines, mais il n’y avait pas moyen avec la blessure que j’aie subi. C’est une blessure très importante. Je ne sais pas s’ils essayaient de donner de faux espoirs aux fans", esquisse l’athlète.

En son absence, les Wolves ont réussi à se maintenir à flot. Ils affichent un bilan de 17-15 sur les 32 matches manqués par Towns. La franchise, qui a offert une énorme extension à sa star et fait venir Rudy Gobert au prix fort, voit cependant plus loin que la saison régulière. C’est en ce sens qu’une telle absence pèse le plus : jouer sans l’un de ses cadres est un désavantage majeur pour préparer les playoffs.

La situation est, nécessairement, beaucoup plus claire au sein de l’équipe qu’elle ne l’est de l’extérieur. Mais tant que les choses demeurent aussi opaques, il reste impossible de savoir ce qu’il faut attendre de cette équipe. La question reste donc en suspend : quand retrouverons-nous Karl-Anthony Towns ?

