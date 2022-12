Rudy Gobert : “Je ne crois pas que KAT soit un pivot”

Dans l'interview qu'il a accordée au New York Times cette semaine, Rudy Gobert a évoqué le fait d'être hermétique aux gens qui veulent le voir échouer et s'est déclaré persuadé que "les GM de la ligue savent ce qu'il apporte à une équipe". En dehors de cette mise au point, le pivot des Bleus a aussi parlé de son association avec Karl-Anthony Towns.

"KAT" est blessé en ce moment et les Wolves sont dans une passe difficile, Rudy le premier. Pour autant, il est persuadé que leur tandem peut déboucher sur de très bonnes choses pour Minnesota.

"Je n'aime pas dire que KAT est un pivot, parce que je ne crois pas que c'en soit un. Pour moi, il est plus un ailier dans un corps de pivot. Le processus d'adaptation a été amusant jusque-là. On savait qu'on aurait des hauts et des bas et c'est le cas.

Pour ce qui est de KAT, c'est un très bon coéquipier et un super être humain. Les gens aiment se focaliser sur le fait que l'on joue avec deux big men, mais il y a toujours une période d'adaptation quand un joueur comme moi arrive dans une nouvelle équipe. Créer une alchimie prend du temps".