Mike Brown fait un rappel important aux Knicks concernant KAT

Les New York Knicks ne peuvent pas se permettre de ne pas impliquer Karl-Anthony Towns en attaque selon leur coach Mike Brown.

Appliqué, brillant et déterminant sur les deux premières matches des finales NBA, Karl-Anthony Towns semblait moins en vue dans le Game 3. Il n’a marqué que 11 points en prenant 10 tirs. Ce n’est pas un hasard si c’est finalement la seule rencontre perdue par les New York Knicks jusqu’à présent. Ils n’ont pas autant cherché leur intérieur en attaque, que ce soit pour finir près du cercle ou organiser du mouvement autour de lui depuis la tête de raquette.

C’est d’ailleurs une constante dans les quatrièmes quart-temps depuis le début de la série. KAT se retrouve relégué au second plan dans les minutes clés et il n’a toujours pas inscrit le moindre point dans les 12 dernières minutes des rencontres.

« C’est extrêmement important pour nous qu’il puisse toucher le ballon », rappelle Mike Brown, le coach des Knicks. « Il faut l’impliquer, et pas seulement dans le quatrième quart-temps mais tout au long du match. Je dois faire un meilleur travail là-dessus. »

Selon ESPN, les Knicks ont scoré 23 points sans concéder le moindre ballon perdu sur les 14 possessions où Karl-Anthony Towns a touché la balle dans la première mi-temps du Game 3. Ils sont alors revenus aux vestiaires avec 7 longueurs d’avance à la pause. En revanche, ils n’ont planté que 47 pions en deuxième période. Le joueur de 30 ans avait même l’air un peu frustré après le match.

« On n’a pas exécuté comme il le fallait. On n’a pas fait ce qui nous a permis de gagner 13 matches de suite. On a décidé de faire quelque chose de différent et ça ne marchera pas si l’on fait ça. » Son discours s’est un peu adouci depuis, même s’il a rappelé hier l’importance de respecter le plan de jeu. Un message repris également par Jalen Brunson, meneur All-Star qui a tiré 25 fois au match précédent. Conscient de l’enjeu, ce dernier a répété qu’il fallait absolument rester discipliné sur ce Game 4 crucial. Et ça passe donc par donner des ballons à Towns.

Le small-ball peut-il être la clef de cette finale ?