Karl-Anthony Towns, les coulisses des négociations de son trade

Les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves ont trouvé un accord pour un trade autour de Karl-Anthony Towns. Si cet échange ne représente pas une surprise pour les deux équipes, le timing a tout de même étonné. Un deal, juste avant le début du training camp, reste peu commun dans le monde de la NBA.

Mais sans surprise, les discussions entre les deux formations ont débuté depuis plusieurs semaines. D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Knicks travaillent sur le dossier KAT depuis la Draft NBA 2024 !

Cependant, à l'époque, l'offre new-yorkaise ne convenait pas aux Wolves. Et plusieurs changements dans la proposition des Knicks ont permis de débloquer la situation...

"Il s'agit d'un trade sur lequel les Knicks travaillent discrètement depuis plusieurs mois, depuis le début de l'intersaison et la Draft NBA. Ils ont proposé Julius Randle et Mitchell Robinson, ils ont reçu un grand 'non'.

Ils ont continué sur la base de cette offre. Mais c'était 'non, non, non' et ont finalement intégré Donte DiVincenzo. Et c'était toujours 'non', mais au moins la porte s'est ouverte. Et après, ils ont rajouté un choix au premier tour et le deal a été possible", a raconté Charania.

Des détails intéressants à connaître. Et ils expliquent aussi le timing surprenant d'un trade qui était en réalité dans les tuyaux depuis de longs mois. En tout cas, Karl-Anthony Towns peut donc se sentir désiré chez les Knicks.

On connaît tous les détails du trade de Karl-Anthony Towns 👀