Karl-Anthony Towns est lancé sur une campagne de playoffs avec un +/- supérieur à celui de... Stephen Curry en 2017.

On parle beaucoup des paniers clutch de Jalen Brunson, des exploits d’OG Anunoby ou encore des remontées improbables des Knicks, mais une statistique met en lumière l’énorme influence de Karl-Anthony Towns depuis le début de ces playoffs 2026.

Après le Game 4 des Finales NBA, le pivot de New York affiche un impressionnant +262 au plus/minus cumulé, ce qui constituerait le meilleur total jamais enregistré sur un parcours complet de playoffs. Il dépasse ainsi le précédent record détenu par Stephen Curry lors de la campagne historique des Warriors en 2017 (+245).

Derrière Towns, on retrouve désormais plusieurs noms très haut dans ce classement. Draymond Green occupe la troisième place historique avec +227 en 2017, tandis que Brunson est déjà monté à +224 et continue de grimper à mesure que New York se rapproche du titre.

Si le plus/minus reste une statistique à manier avec précaution, elle reflète ici une réalité difficile à ignorer : les Knicks dominent très souvent leurs adversaires lorsque Towns est sur le parquet. Longtemps critiqué pour son impact défensif, l’ancien joueur des Timberwolves réalise probablement le meilleur basket de sa carrière de ce côté du terrain.

Sa capacité à contenir Victor Wembanyama par séquences tout en restant une menace permanente derrière l’arc en fait l’un des principaux artisans de l’incroyable parcours new-yorkais.

À une victoire du titre, KAT ne se contente plus d’effacer certaines critiques qui l’ont accompagné pendant une décennie. Il est aussi en train d’inscrire son nom tout en haut d’un classement où figurent déjà quelques-unes des plus grandes équipes de l’histoire récente de la NBA.