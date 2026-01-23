Les dernières rumeurs sur Karl-Anthony Towns qui contredisent tout

Karl-Anthony Towns ne serait pas vraiment sur le marché. Les New York Knicks n'auraient pas l'intention de bouger leur équipe.

Un mois en arrière, les New York Knicks avaient l’une des meilleures équipes de la ligue, venaient de remporter la NBA Cup, se rapprochaient de la première place de la Conférence Est et le propriétaire James Dolan évoquait le devoir de cette équipe d’aller en finales NBA en rappelant qu’il n’y avait pas besoin de bouger qui que ce soit dans le roster. Puis tout est parti en couilles. Le club de Manhattan s’est incliné 9 fois en 11 matches avant de bousiller les Nets (+54 !), les joueurs ont tenu une réunion de crise de laquelle auraient pu naître d’autres divisions et toute la presse de la grosse pomme s’est mise à paniquer en allant jusqu’à tenir des positions extrêmes sur la qualité actuelle du roster. Et comme toujours, Karl-Anthony Towns faisait office de coupable idéal.

Son nom est revenu plusieurs fois dans le flot des rumeurs ces dernières semaines. C’est une cible facile, de par son attitude parfois loufoque, ses statistiques en baisse et ses émotions non dissimulées. KAT est frustré et ça se voit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il est le seul problème ou que les Knicks feraient mieux de tout casser quelques mois après avoir atteint les finales de Conférence. Visiblement, heureusement, ce n’est pas le plan. Ian Begley, insider fiable du côté de New York, s’est penché le sujet en sondant le management.

« J’ai vu les spéculations autour de Towns et je me suis renseigné : tout ce que j’ai pu entendre pointait vers le fait que les Knicks n’ont pas discuté avec les autres équipes d’un transfert du joueur. »

Sources contre sources ou paroles contre paroles ? En tout cas, pour l’instant, circulez, il n’y a rien à voir.

