Karma : les Nets sont à 0-13 depuis la phrase de Nic Claxton…

Humiliés 120-66 au Madison Square Garden, les Brooklyn Nets enchaînent une 13e défaite consécutive face aux Knicks et confirment un peu plus leur naufrage au cœur de la rivalité new-yorkaise.

En janvier 2023, il y a presque trois ans, Nic Claxton s’était laissé aller à une petite punchline en conférence de presse : « Personnellement, je n’ai jamais perdu contre les Knicks depuis que je suis dans la ligue, je crois, donc c’est toujours fun de jouer contre eux. » Une phrase lancée avec le sourire, dans un contexte où Brooklyn dominait encore relativement la rivalité new-yorkaise et où l’intérieur des Nets pouvait se permettre ce brin de confiance.

À l’époque, les Nets sortaient à peine de l’ère Kevin Durant-Kyrie Irving, et malgré les secousses internes, le rapport de force face aux Knicks restait largement à leur avantage. Mais depuis cette déclaration, tout a basculé. Une forme de malédiction, ou plus simplement la lente descente aux enfers de Brooklyn, s’est invitée dans l’équation. Avant même le match de cette nuit, New York restait sur un impressionnant 12-0 face aux Nets depuis la sortie de Claxton.

La série s’est donc poursuivie, et de la manière la plus cruelle possible. Les Knicks ont infligé une humiliation historique à leurs voisins du Barclays Center au Madison Square Garden : victoire 120-66, soit 54 points d’écart. Un score qui dépasse la simple rivalité et qui illustre l’abîme existant aujourd’hui entre les deux franchises, même si New York vivait sa propre crise de confiance ces derniers jours.

Symbole de cette déroute, Nic Claxton a vécu une soirée très compliquée : 4 points en 23 minutes, peu d’impact défensif et un sentiment général d’impuissance.