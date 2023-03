Kawhi et PG encore ménagés ? Le signal envoyé n’est pas bon

Dire que les Los Angeles Clippers ont besoin de Kawhi Leonard et Paul George à ce stade de la saison tombe sous le sens. Pourtant, alors qu'ils sont sur 4 défaites de suite et ont du mal - euphémisme - à intégrer Russell Westbrook à leurs plans, les Californiens vont peut-être devoir se passer de leurs deux stars la nuit prochaine...

Kawhi a annoncé, dans la foulée de la défaite face à Golden State, qu'il ne jouerait pas face à Sacramento en back-to-back. PG13, lui, a déclaré qu'il ne savait pas encore s'il serait présent et qu'il devait d'abord voir comment il se sentirait au réveil.

Le joueur crucial de l'équipe, Kawhi Leonard, n'est donc pas en mesure, à 17 matches de la fin de la saison et alors que la qualification pour les playoffs (et même pour le play-in !) n'est pas du tout assurée, de jouer deux matches en deux jours. Son lieutenant de luxe, qui a pourtant déclaré cette semaine que le load management pénalisait les joueurs, n'est lui non plus pas capable de garantir sa présence.

On sait que les glorieux anciens qui daubent constamment sur la nouvelle génération peuvent être agaçants. Mais comment ne pas comprendre leur étonnement lorsqu'ils voient des situations comme celle-là ? Les joueurs ont beau dire que la décision de jouer ou non ne leur revient pas, on ne nous fera pas croire que Kawhi Leonard n'a pas son mot à dire sur la question. Il a suffisamment fait dans l'auto-gestion et l'auto-consultation dans sa carrière pour avoir de l'autorité dans l'autre sens.

Histoire de donner de l'eau au moulin des vieux de la vieille, on n'imagine pas le franchise player d'une équipe des années 80, 90 ou 2000 ne pas imposer sa participation à un match en plein sprint final alors que la qualification pour les playoffs est en jeu.

C'est peut-être un peu dur et cela s'avérera peut-être faux dans quelques semaines, mais c'est exactement à cause d'événements comme celui-ci que les Clippers ne gagneront pas le titre et verront leur projet autour de Kawhi Leonard et Paul George finir en fiasco.

Les deux hommes sont arrivés à L.A. pour donner une autre identité à la franchise et la mener jusqu'aux sommets. Or, en dehors de longues blessures auxquelles ils ne pouvaient rien, la seule identité qu'ils ont apportée est celle de joueurs constamment en train de se ménager en promettant qu'ils sauraient élever leur niveau et leur exigence une fois les playoffs venus.

On se souvient que lors de la première saison des deux larrons ensemble, le reste du vestiaire avait été ulcéré par les passe-droits auxquels ils avaient droit et le fait qu'ils n'aient jamais à rendre de compte. Les choses ont-elles vraiment changé depuis ?

Les Clippers, leurs deux stars dont le contrat expire en 2024 en tête, n'ont que quelques semaines pour donner tort aux sceptiques. Si échec il y a, Russell Westbrook ne pourra pas être tenu pour principal responsable...

L'expérience Westbrook doit prendre fin, et vite