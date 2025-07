Kawhi Leonard a mis son corps à l’épreuve et vise les Finales NBA

Kawhi Leonard n'a pas renoncé à jouer des Finales NBA et à remporter un troisième titre de champion avec une troisième équipe différente. Les ambitions des Los Angeles Clippers sont à la hausse pour la saison prochaine, avec notamment les arrivées de Bradley Beal et Chris Paul. Mais c'est une évidence : rien ne sera possible sans un Kawhi Leonard proche de sa meilleure forme et épargné par les blessures.

L'ancien ailier des Spurs et des Raptors le sait et a souhaité mettre son corps à l'épreuve pour préparer la saison prochaine. D'après Swish Cultures, Kawhi n'a pas stoppé son entraînement après l'élimination des Clippers au 1er tour des playoffs NBA contre Denver. Le double MVP des Finales a opéré comme si son équipe était toujours qualifiée afin de reproduire les conditions d'une saison au long cours avec une post-saison copieuse. On espère évidemment, au vu de ses antécédents, que ça ne lui jouera pas de mauvais tours et que sa santé suivra, mais l'intention est là.

La saison dernière, Kawhi Leonard a joué 37 matches de saison régulière pour 21.5 points de moyenne à 49.8%. Il a ensuite disputé les 7 matches de la série face aux Nuggets, avec 25 points, 7.6 rebonds et 4.7 passes de moyenne, le tout en shootant à 53%.

"The Klaw" n'a plus joué plus de 68 matches dans une saison régulière depuis 2016-2017, lorsqu'il portait encore les couleurs des San Antonio Spurs.

