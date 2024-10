Kawhi Leonard absent jusqu’à nouvel ordre, ça ne sent pas très bon

Les Los Angeles Clippers vont bien jouer jusqu'à nouvel ordre sans Kawhi Leonard cette saison. D'après Shams Charania d'ESPN, il n'y a aucune date de retour prévue pour le double champion NBA, alors qu'il récupère d'une inflammation au genou droit et n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis la saison dernière. Leonard est toujours dans un processus de convalescence avec lequel le staff médical californien est extrêmement prudent.

"On le dit depuis le début, ça va prendre du temps. Il va progresser parce qu'il fait les bonnes choses et travaille dur", a expliqué Lue, qui a confirmé que c'est lors du camp d'entraînement olympique avec Team USA que Kawhi Leonard a ressenti de nouvelles douleurs au genou.

On connaît l'historique de blessures de Kawhi Leonard et les précautions généralement prises par l'intéressé avant de revenir. Il est impossible de savoir quand on le verra cette saison et même s'il y aura intérêt à revenir coûte que coûte. Les Clippers vont vraisemblablement faire un point après les premières semaines de la saison, pour voir où ils en sont sportivement et si un retour rapide du double MVP des Finales peut vraiment les aider à atteindre leurs objectifs dans une Conférence Ouest à la densité incroyable.

Rappelons quand même que l'option tanking ou même simplement celle de ne pas finir au play-in n'est pas envisageable pour les Clippers, puisque leur 1e tour de Draft 2025 appartient à Oklahoma City s'il est suffisamment intéressant pour le Thunder.