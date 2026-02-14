L’affaire Kawhi Leonard, l’enquête avance…

Médiatiquement, l'affaire Kawhi Leonard fait moins parler. Mais dans les coulisses, l'enquête avance ! Depuis septembre dernier, la NBA mène une enquête pour fraude et contournement possible du plafond salarial par les Los Angeles Clippers via un deal passé entre le joueur et la société Aspiration pour 28 millions de dollars.

Pour se charger de ce dossier, la Ligue fait confiance au cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Et selon les informations du média The Athletic, cette investigation a connu des avancées importantes en janvier.

Lors des premières semaines, des témoins potentiels ont initialement refusé de participer à des entretiens. Par crainte de représailles. Mais à partir de janvier, la situation s'est débloquée, notamment de la part de plusieurs anciens employés d'Aspiration.

Toujours d'après la même source, les questions des enquêteurs portent essentiellement sur Leonard, son oncle et conseiller Dennis Robertson, puis la gestion de la société. Sans surprise, les conclusions de cette enquête ne sont pas attendues dans l'immédiat. Pas en plein cœur du All-Star week-end organisé à l'Intuit Dome.

Par contre, il existe bel et bien une grosse pression autour d'Adam Silver. Sur cette affaire, le patron de la NBA est attendu au tournant. Pour rappel, de nombreuses sanctions sont possibles contre les Clippers : une amende (7,5 millions de dollars au maximum), le retrait de picks de Draft sur plusieurs années, l'annulation du contrat de Kawhi Leonard ou encore des suspensions.

Les enjeux sont énormes pour Los Angeles et la Ligue.

