Kawhi Leonard s’est blessée à la cheville contre les Kings. Alors qu’il réalise l’une de ses meilleures saisons, cette blessure pourrait non seulement inquiéter Los Angeles, mais aussi compromettre son éligibilité aux All-NBA Teams.

La soirée a viré à l’inquiétude pour les Los Angeles Clippers. En début de quatrième quart-temps lors de la défaite face aux Sacramento Kings, Kawhi Leonard s’est blessé à la cheville après être retombé maladroitement lors d'une séquence défensive face à DeMar DeRozan. La star californienne a immédiatement quitté le parquet, laissant planer un doute sérieux sur la suite de sa saison.

L’inquiétude est d’autant plus forte que Leonard était dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines. Leader silencieux mais terriblement efficace des Clippers, le double MVP des Finales tournait à un niveau digne de ses meilleures années, dominant des deux côtés du terrain et s’imposant comme l’un des joueurs les plus constants de la ligue.

Mais avec Kawhi Leonard, chaque blessure réveille forcément les mêmes craintes. Son historique médical est chargé, entre gestion de la fameuse blessure au quadriceps, absences prolongées et périodes de repos forcé. Les Clippers ont appris à vivre avec cette fragilité, mais chaque nouvelle alerte rappelle combien l’équilibre reste précaire.

Au-delà de l’impact pour Los Angeles dans la course aux playoffs, cette blessure pourrait aussi peser lourd dans la saison individuelle de Leonard. Il a déjà manqué 14 matches cette saison et le règlement impose désormais un minimum de 65 rencontres disputées pour être éligible aux All-NBA Teams. En pratique, cela signifie qu’il ne peut quasiment plus se permettre de manquer de matches.

Et c’est bien là le plus frustrant. Au vu de sa production et de son influence, Kawhi Leonard apparaissait comme un candidat très solide à une All-NBA Second Team, avec même un argument pour la First Team. Une absence prolongée pourrait pourtant tout remettre en question, sans parler d'implications éventuelles pour les Clippers, qui disputeront normalement le play-in dans quelques semaines.