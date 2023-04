Les résultats de la nuit en NBA, celle de Kawhi Leonard

Nuggets @ Jazz : 114-118

Timberwolves @ Spurs : 151-131

Trail Blazers @ Clippers : 125-136

Kawhi Leonard et les Clippers assurent l'essentiel

- Les Los Angeles Clippers voulaient gagner et les Portland Trail Blazers perdre. Deux envies suffisantes pour simplifier la vie des hommes de Tyronn Lue ? Pas totalement... Après un retard à l'allumage, les Californiens ont dû s'employer pour l'emporter (136-125).

Peut-être déstabilisés par le coup d'envoi donné très tôt aux Etats-Unis, les Clippers ont du mal à mettre la machine en route. Shaedon Sharpe (26 points) en a profité pour se mettre en valeur. Tout comme Kevin Knox (30 points, 11 rebonds) et Trendon Watford (24 points).

Mais petit à petit, Kawhi Leonard (27 points, 8 rebonds) a pris ses responsabilités. Tout comme Russell Westbrook (20 points, 6 passes décisives et 6 rebonds) pour lancer le collectif californien. Avec un gros troisième quart-temps, Los Angeles a pris les commandes du match pour ensuite le contrôler.

Avec ce succès, les Clippers occupent la 5ème place du classement, à égalité avec les Golden State Warriors, 6èmes. Avant de défier les Phoenix Suns ce dimanche, cette équipe peut encore terminer entre la 5ème position et la 7ème.

Russell Westbrook, les Lakers épinglés par un coach assistant

Anthony Edwards et les Wolves dans le coup

- Par contre, Kawhi Leonard et ses coéquipiers ne peuvent plus être rattrapés par les Minnesota Timberwolves. Et pourtant, les Wolves ont pourtant fait le job en dominant largement les San Antonio Spurs (151-131).

Face à une adversité limitée, Anthony Edwards, en l'espace de 25 minutes, s'est régalé : 33 points. Avec 24 tirs à trois points (record de la franchise cette saison), Minnesota a déroulé dans le sillage de Karl-Anthony Towns (22 points), Mike Conley (20 points) ou encore Rudy Gobert (10 points, 13 rebonds).

Malgré cette défaite, avec le plus de points encaissés par les Spurs de Gregg Popovich (sans prolongation), Julian Champagnie (24 points), Keita Bates-Diop et Tre Jones ont tout de même tenté de rivaliser.

En tout cas, pour les Wolves, ce succès valide au moins la 9ème place à l'Ouest. Mais il y a une chance de s'offrir la 8ème position : en battant ce dimanche les New Orleans Pelicans, actuellement 8èmes. Dans l'hypothèse d'une défaite (contre le Utah Jazz), les Los Angeles Lakers, 7èmes, sont également dans le viseur.

A1 GETS BUCKETS. 33 PTS / 5 REB / 3 AST / 2 STL pic.twitter.com/q1cIgfaEqi — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 8, 2023

Le Jazz pour le plaisir

- De son côté, le Utah Jazz, avec une équipe très remaniée, ne joue justement plus rien. Mais la franchise du Salt Lake City s'est tout de même offert les Denver Nuggets (118-114). Et pourtant, Nikola Jokic (6 points, 10 rebonds, 10 passes décisives), Jamal Murray (20 points) ou encore Aaron Gordon (15 points) étaient bien présents.

Mais sans vouloir se faire violence à l'approche des Playoffs, le leader de l'Ouest a chuté pour la 5ème fois sur les 6 derniers matches. Toujours en train de courir après le score, les Nuggets ont subi la loi d'Ochai Agbaji (28 points), auteur de son record en carrière.

Luka Samanic (23 points) a également réalisé son record en carrière, alors que Kris Dunn (19 points, 14 passes décisives et 8 rebonds) a récité une belle partition. En stoppant une série de 4 défaites consécutives, le Jazz a bien terminé devant son public.

Pour les Nuggets, il va falloir espérer un réveil immédiat en Playoffs.

