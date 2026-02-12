Paniers en cascade et game winner : encore une démonstration de Kawhi Leonard

Kawhi Leonard a inscrit 19 points dont le panier pour la gagne à deux secondes du buzzer contre les Houston Rockets la nuit dernière.

Les Los Angeles Clippers voulaient prendre leur revanche contre les Houston Rockets après leur défaite lors du dernier match contre la franchise texane. Mais avec 6 points de retard à l’entame du quatrième quart-temps, ils n’étaient pas forcément bien embarqués. C’est alors que Kawhi Leonard a pris les choses en main. L’ailier star des Angelenos a planté 19 de ses 27 points dans le quatrième quart-temps pour aller chercher cette précieuse victoire. Une nouvelle sacrée performance pour le vétéran.

Inarrêtable sur ses un-contre-un, Leonard a aussi signé le panier pour la gagne en débordant la défense des Rockets. Il a pris de vitesse Amen Thompson avant de se retourner et de s’élever en fadeway dans la peinture. Panier pour la gagne inscrit avec la faute en prime. Le tout à 2 secondes du buzzer. Houston a eu une ultime occasion d’égaliser par la suite, en vain.

KAWHI CAPS HIS 19-POINT FINAL QUARTER WITH THE GAME-WINNING AND-1 🚨 https://t.co/RFJUUXilv6 pic.twitter.com/q0D58B1aSM — NBA (@NBA) February 12, 2026

C’est le 33eme match à 20 points ou plus de Kawhi Leonard cette saison. Un record personnel pour le joueur de 34 ans.

