Kawhi Leonard quitte les Clippers pour rejoindre sa famille, évacuée à L.A.

Kawhi Leonard devait jouer son troisième match de la saison sur le parquet des Denver Nuggets. Ce n’est pas une blessure mais la catastrophe naturelle en cours à Los Angeles qui l’a poussé à déclarer forfait. En effet, l’ailier des Clippers a rejoint à la hâte sa famille, déplacée et évacuée en raison des incendies violents qui frappent actuellement la cité des anges. L’extrême sècheresse combinée à des rafales de vent spectaculaires mettent à mal la deuxième plus grande ville des Etats-Unis. Plus d’un millier de constructions ont été détruits, notamment dans la quartier de Pacific Palisades où vivent de nombreuses célébrités et athlètes.

« Kawhi a mon soutien à 100% », assurait Tyronn Lue avant la rencontre contre les Nuggets. « Il est rentré pour s’assurer que tout le monde va bien, ce qui est le cas. »

Les flammes, qui progressent de plus en plus, menacent désormais Hollywood. La famille de JJ Redick, le coach des Los Angeles Lakers, a aussi été forcée de quitter son logement. Sans Kawhi Leonard, les Clippers se sont inclinés assez nettement (126-103) contre des Nuggets privés de Nikola Jokic.