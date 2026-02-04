Kawhi Leonard sera finalement bien All-Star cette année grâce au choix d'Adam Silver. Leonard sera dans la team des vieux briscards.

Son absence de la liste des remplaçants pour le All-Star Game 2026 avait fait couler beaucoup d’encre. Finalement, Kawhi Leonard sera bien de la fête. L’ailier des Los Angeles Clippers a été appelé en renfort par Adam Silver afin de compléter le contingent américain et garantir la présence de 16 joueurs USA, répartis sur deux des trois équipes engagées, le 15 février prochain.

Il s’agira de la 7e sélection au All-Star Game pour Leonard, une reconnaissance symbolique pour un joueur dont l’impact reste majeur lorsqu’il est en bonne santé. Cette nomination permet également aux Clippers, hôtes de l’événement à l’Intuit Dome, d’avoir au moins un représentant lors de cette édition 2026 très attendue.

Les vieux contre les jeunes

Ce choix entraîne quelques ajustements dans la composition des équipes. Karl-Anthony Towns bascule ainsi officiellement dans la Team World, tandis que Kawhi Leonard intègre la Team USA Stripes, composée de joueurs de plus de 30 ans. Il y retrouvera Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Donovan Mitchell et Norman Powell, pour une formation à l’expérience XXL.

De son côté, la Team USA Stars, réservée aux joueurs de moins de 30 ans, affiche un visage résolument tourné vers l’avenir. Anthony Edwards, Devin Booker, Tyrese Maxey, Cade Cunningham, Chet Holmgren, Jalen Duren, Scottie Barnes et Jalen Johnson tenteront d’imposer leur rythme et leur explosivité.

La Team World devra composer sans Giannis Antetokounmpo, forfait pour l’événement. Elle n’en reste pas moins impressionnante sur le papier, avec une constellation de stars internationales menée par Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic et Victor Wembanyama, épaulés par Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns et Deni Avdija.