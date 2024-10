Kawhi Leonard, ça va être long mais les Clippers ont un espoir…

Sur ce début de saison, les Los Angeles Clippers se retrouvent sans Kawhi Leonard. Absent jusqu'à nouvel ordre, l'ailier récupère d'une inflammation au genou droit. Pour une éventuelle date de retour, c'est le grand flou...

Par contre, il existe une certitude : l'indisponibilité de l'ex-star des San Antonio Spurs va se compter en semaines. D'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, les Californiens n'envisagent pas un retour de Leonard à la compétition sur le court terme.

Cependant, ils ont un espoir. Car les Clippers considèrent qu'ils ont un plan viable pour un retour en forme du joueur de 33 ans.

"On me dit que Kawhi Leonard va rater plusieurs semaines. On ne parle pas d'une blessure d'une ou deux semaines. Il va manquer une longue période et les Clippers abordent ce début de saison sans lui.

Mais ils ont le sentiment d'avoir un plan et un protocole pour lui permettre, quand il sera prêt à revenir, de vraiment jouer sur la durée", a partagé Charania.

En attendant, les Clippers vont tenter de se maintenir à un bon niveau avec James Harden en leader. Avec l'espoir d'un petit miracle concernant Kawhi Leonard...

