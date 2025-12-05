Les Clippers finalement pas sanctionnés dans l’affaire Kawhi Leonard ?

L'enquête de la NBA sur les Los Angeles Clippers et un éventuel détournement du Cap autour du contrat de Kawhi Leonard pourrait ne rien donner.

En plus d’être âgés, à la dérive sur le terrain et de ne pas avoir le contrôle de leurs tours de draft jusqu’en 2030, les Los Angeles Clippers sont aussi sous le coup d’une enquête de la ligue concernant un éventuel détournement du Salary Cap. Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, et Dennis Wong, un actionnaire minoritaire, ont investi dans une entreprise nommée Inspiration. Cette même boîte payait Kawhi Leonard pour 28 millions de dollars (potentiellement plus) sans que ce dernier n’ait à répondre de la moins obligation. La NBA va chercher à déterminer désormais si la compagnie versait de l’argent au joueur sous demande des Clippers.

Selon The Athletic, des sources extérieures à l’organisation estiment qu’il est peu probable que la ligue finisse par trouver la moindre preuve qui condamnerait le club californien. Autrement dit, il est possible que cette histoire soit enterrée sans que les Clippers ne soient même sanctionnés.

Difficile évidemment de connaître la véracité de cette source. Le journaliste Joe Vardon, qui écrit l’article, est peut-être informé par des membres du front office ou des agents. Dans tous les cas, la NBA est dans une position délicate. Si elle punit les Clippers, elle sera obligé de reconnaître les failles de son propre système et pourrait même devoir mener des enquêtes sur d’autres franchises. Si elle ne fait rien, certains propriétaires seraient à même de se sentir lésés et défavorisés.

Les Clippers risquent des amendes mais aussi des retraits de tours de draft, ce qui compromettrait encore plus la situation de l’équipe.