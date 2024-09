KD est vraiment un monstre d’efficacité en Finales, plus que Magic, LeBron ou MJ

Kevin Durant a disputé quatre Finales NBA dans sa carrière : une avec Oklahoma City et trois avec les Golden State Warriors, même s'il n'a disputé que quelques minutes face aux Raptors dans le game 5 avant de se blesser gravement. Le classement établi par l'utilisateur Reddit Planetzzz1 sur le relative true-shooting percentage (qui mesure l'efficacité offensive réelle d'un joueur) des stars NBA dans le contexte de Finales, met en avant l'incroyable niveau de KD sur les 15 matches qu'il a pu disputer dans ce contexte. Personne en dehors de Durant n'atteint ou ne dépasse les +10% de TS%.

On voit aussi que Magic Johnson était un monstre absolu sur ses 50 apparitions (+7.14% de TS%) et pointe devant Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Stephen Curry, LeBron James et Michael Jordan en la matière. Kobe Bryant, 13e, n'est pas particulièrement à la fête dans ce classement, au même titre que Bill Russell, malgré ses 70 matches en Finales NBA.