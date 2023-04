Grâce à son game 4 phénoménal malgré la défaite des Clippers, Russell Westbrook a poursuivi son retour en grâce. Les critiques se sont éteintes, maintenant que l'ancien MVP est à nouveau capable d'exceller au plus haut niveau après sa traversée du désert. Kevin Durant et Chris Paul ont évoqué le cas de leur ancien coéquipier - à OKC pour KD et Houston pour CP3 - injustement traité par les médias et les observateurs selon eux.

"Les gens te critiqueront toujours quand tu es quelqu'un qui a connu le succès et qui est là depuis aussi longtemps. Ils trouveront toujours quelque chose qu'ils n'aiment pas chez toi. Russ a été résilient toute sa vie. Il vient bosser, ne dit pas grand chose et joue. Quand il prendra sa retraite, c'est là que les gens diront la vérité à propos de lui. Aujourd'hui, c'est à la mode de se moquer de lui. Mais la manière dont il joue depuis qu'il est aux Clippers montre bien qui il est vraiment", a expliqué Kevin Durant.

Chris Paul, sans lequel Russell Westbrook aurait probablement été le héros du match, est allé dans le même sens.

"J'ai l'impression que les seules personnes qui font ça sont celles qui ne connaissent rien au basket et à la compétition. Russ est l'un de mes plus proches amis. Les gens qui disent des dingueries à son sujet rêvent probablement d'être à sa place".

Dans ce game 4, Westbrook a inscrit 37 points et a longtemps retardé l'échéance.

