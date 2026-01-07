Les Kings vont pouvoir tanker davantage

Keegan Murray va manquer trois à semaines de compétition en raison d’une entorse à la cheville. Mais les Sacramento Kings ne cherchent pas à gagner.

C’est une saison compliquée pour les Sacramento Kings, actuellement avant-derniers de la Conférence Ouest et en proie à un grand dégraissage estival, voire même en cours de saison. La franchise californienne se dirige vers une nouvelle reconstruction et elle a la chance de disposer de son propre choix de draft en juin prochain. En attendant, les mois restants de la saison régulière en deviennent presque anecdotiques. C’est pourquoi l’absence de Keegan Murray, bien que fâcheuse, ne va pas chambouler les plans du front office.

Ils vont même sans le sens d’un potentiel sabordage en règle après le All-Star Weekend pour essayer de maximiser les chances de piocher Darryn Peterson, AJ Dybantsa ou Cam Boozer à la draft. Selon ESPN, Murray, qui souffre d’une entorse de la cheville, va manquer trois à quatre semaines. Il est possible que le staff prenne toutes les précautions possibles avant de le relancer sur le terrain, probablement sans se précipiter. L’ailier de 25 ans tourne à plus de 14 points et 6 rebonds cette saison.

Les Kings restaient sur 5 défaites de suite par plus de 10 points d’écart avant d’affronter les Dallas Mavericks mardi soir. Ils affichent un bilan de 8-28 et jouent toujours sans leur pivot All-Star Domantas Sabonis, ce qui donne de nombreuses opportunités au Français Maxime Raynaud.