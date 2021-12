Keita Bates-Diop a imité Duncan et « fermé » le Staples Center

Les fans des Los Angeles Lakers espéraient que pour le dernier match de leur équipe dans leur salle sous appellation Staples Center serait l'occasion de passer une bonne soirée. Sans doute pensaient-ils voir LeBron James ou Russell Westbrook marquer le coup. Ils ont vu... Keita Bates-Diop.

Les Spurs aiment décidément attrister les fans des Purple and Gold et briller dans ce type d'événements. Le 23 mai 1999, Tim Duncan avait "fermé" le Forum d'Inglewood en claquant un match à 33 points et 14 rebonds pour guider les Texans vers la victoire. Nulle volonté de notre part de mettre Keita Bates-Diop et le légendaire "Timmy" sur le même plan, mais force est de constater que l'ailier des Spurs a convoqué l'esprit de Duncan pour faire souffrir les Lakers.

Lors de la promenade de santé de la bande à Popovich, l'ancien joueur des Wolves a sorti le match de sa vie en sortie de banc et en donnant l'impression de marcher sur l'eau. En 30 minutes, "KBD" a inscrit 30 points en shootant à 11/11 (!) avec un 3/3 à 3 points, pris 7 rebonds et affiché un différentiel de +20 en sa présence sur le parquet.

Dépité, LeBron James invoque le manque d'alchimie aux Lakers

Keita Bates-Diop a rejoint le club des joueurs capables de marquer au moins 30 points sans rater le moindre tir contre les Lakers. Ils n'étaient jusqu'ici que deux, avec la particularité d'avoir évolué chez les Angelenos plus tard dans leur carrière : Wilt Chamberlain, le 2 février 1966 (30 pts à 12/12), et Karl Malone, le 6 avril 1999 (30 pts à 12/12 aussi). Un indice que l'ex-joueur d'Ohio State signera à Los Angeles à l'avenir ?

Il y a fort à parier que quand la Crypto.com Arena changera de nom dans quelques années lorsque les droits de naming auront été renégociés, ce sera un membre des Spurs peut-être pas encore né à ce jour qui viendra claquer une performance improbable pour fermer le bal.