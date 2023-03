J’ai menti. Il n’y aura pas la moindre science dans cet article, pas plus qu’il n’y aura de preuve à proprement parler. Il s’agit plutôt d’un exemple parmi tant d’autres, mais l’idée est là. Kendrick Perkins a encore fait étalage ce jeudi, sur les ondes d’ESPN, de toute sa mauvaise foi ou de son incompétence, voire des deux simultanément.

Interrogé sur les dernières déclarations de Kyrie Irving, l’ancien pivot des Celtics a décidé de descendre en flèche le meneur des Mavericks. « Kyrie a qualifié Dallas de “beau merdier” ? C’est ironique », a-t-il écrit sur Twitter, pour justifier une longue tirade remettant en cause toute la carrière d’Irving.

Did Kyrie call Dallas a “cluster f*ck”? How Ironic. From forcing his way out of Cleveland, Boston and Brooklyn, if Dallas is what he describes it as, they are a perfect match! Carry on… pic.twitter.com/zkpJ41QpNQ

Le parti pris tient debout. Après tout, l’ancien athlète — aussi véhément et arrogant soit-il — peut tout à fait construire et exprimer sa propre opinion. Elle est peut-être même vraie. Le problème, c’est que cette déclaration sort complètement les mots de Kyrie Irving de leur contexte.

Lorsque le meneur a parlé d’un « beau merdier », ce n’était absolument pas dirigé contre les Mavericks. Cette remarque décrivait l’état du classement de la Conférence Ouest et le challenge, très difficile à ce stade, que représente une potentielle qualification en postseason.

Perkins sous-entend que Nash, Nowitzki et Jokic ont été MVP… parce qu'ils étaient blancs

Au contraire, Irving a expliqué qu’il devait « faire preuve de souplesse » compte tenu de son transfert en milieu de saison. Il a d’ailleurs, dans la même déclaration, chaudement remercié l’organisation.

Kyrie Irving was asked about how the adjustment to his new team has gone after being traded mid-season to the Mavericks, given the team is 37-40.

Irving first clarified: "Chaotic? I don't think I used chaotic. I just want to be cautious. ... No. This is my first midseason… pic.twitter.com/eHJ59Z0Wps

— Grant Afseth (@GrantAfseth) March 30, 2023