Kendrick Perkins est fatigant. On comprend que le personnage qu'il incarne sur ESPN depuis qu'il y est consultant est celui d'un provocateur, souvent en quête de l'opinion la plus clivante qui soit. Parfois, il faudrait quand même essayer de ne pas dire totalement n'importe quoi...

Pour justifier ce qui lui semble être une campagne de propagande pour faire élire Nikola Jokic une troisième fois, au détriment de Joel Embiid (auquel il donnerait son vote), Perkins a invoqué... le racisme.

"Depuis 1990, il n'y a que trois gars qui ont été élus MVP en n'étant pas dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la ligue : Steve Nash, Nikola Jokic et Dirk Nowitzki. Qu'ont ces trois gars en commun ?", a-t-il lancé sur le plateau de First Take.

Pas besoin de vous faire un dessin...

Ce n'est qu'un extrait d'un passage plus large où il a répondu au passage à JJ Redick, qui lui intimait l'ordre de réellement regarder les matches plutôt que d'accuser Jokic de chercher à faire des stats. En attendant, et quasiment à chaque fois qu'il évoque la course au MVP, Kendrick Perkins ne donne presque jamais le moindre argument pour défendre la candidature d'Embiid, si ce n'est en dénigrant celle du Joker.

Quant aux trophées de MVP de Nash et Nowitzki, si on peut tout à fait entendre que d'autres joueurs étaient légitimes, c'est manquer de respect à ces deux immenses basketteurs que d'affirmer qu'ils ont eu droit à des traitements de faveur médiatiques lors de leurs campagnes victorieuses.

JJ Redick assure ne pas avoir manqué de respect à Larry Bird