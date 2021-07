Kendrick Perkins est vraiment le consultant le plus pourri de l’histoire

Dans cette finale que personne n'avait vu venir, les Phoenix Suns ont déjà fait le break en attendant les deux prochains matches à Milwaukee. Malgré une inexpérience totale pour les deux équipes (sauf Jae Crowder) à ce stade de la compétition, les Suns se comportent en patrons. Mais rien n'est joué puisque les Bucks peuvent totalement relancer la série à domicile.

Pour le moment, ce sont les lieutenants de Giannis qui déçoivent. Khris Middleton et Jrue Holiday sont à côté de leurs pompes. Un sursaut de leur part, devant leur public, sera évidemment scruté de près. Il en va de l'espoir des Bucks dans cette finale. Et il y en a qui est particulièrement sévère avec la bande à Mike Budenholzer.

Devenu consultant, Kendrick Perkins s'est forgé une sacrée réputation en très peu de temps. Et pas forcément la meilleure avec des analyses loufouques, comme cette dernière sur ces NBA Finals 2021.

Pour illustrer son propos, Kendrick Perkins prend alors deux tirades de coach bien différentes totalement sorties de leur contexte. Forcément, avec du montage, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ensuite il propose des vidéos de choix douteux des Bucks, comme chaque équipe peut en faire à tous les matches.

Au passage, l'ancien pivot des C's semble oublier quelques équipes bien éclatés comme les Cavs de 2007, les Nets de 2002, les Sixers de 2001 ou encore le Magic de 95.

The Milwaukee Bucks are the Dumbest Team in Finals History!!! The way that they play the game of basketball is beyond disturbing to the viewers eyes. Carry the hell on... pic.twitter.com/nyPaQ8aE41

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) July 9, 2021