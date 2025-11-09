Kenneth Faried court toujours… et pas n’importe où !

Le Panathinaïkos traverse une période compliquée dans sa raquette. Avec les blessures successives de Mathias Lessort, Omer Yurtseven et Richaun Holmes, Ergin Ataman a décidé de réagir vite. Le coach turc a confirmé l’arrivée imminente de Kenneth Faried, l’ancien joueur NBA au profil énergique bien connu des fans.

À 35 ans, Faried n’a plus joué en NBA depuis six ans, mais son nom évoque encore quelque chose chez les suiveurs de la ligue. Surnommé « Manimal » pour son intensité débordante, sa puissance athlétique et ses rebonds spectaculaires, il avait marqué les esprits à Denver au début des années 2010. Depuis, il a multiplié les expériences à l’étranger (Chine, Russie, Porto Rico, Italie) sans jamais retrouver une stabilité durable.

Le Panathinaïkos lui offre aujourd’hui une nouvelle chance au plus haut niveau européen. Son contrat, court dans un premier temps, permettra à Ataman de jauger son apport et sa condition physique avant d’envisager une prolongation. Le coach attend de lui qu’il apporte de l’énergie, de la présence au rebond et une vraie combativité sous le cercle, qualités qui ont toujours défini son jeu.

Ce pari illustre bien la stratégie du Pana : miser sur un vétéran capable d’aider immédiatement, sans bouleverser la hiérarchie. Reste à voir si Kenneth Faried saura réveiller le « Manimal » en lui pour aider l'institution athénienne.

Kenneth Faried avait aussi marqué les esprits en 2014 avec une belle campagne au sein de Team USA pour la Coupe du monde 2014. Il avait été l'un des meilleures joueurs du tournoi, en compagnie du MVP de la compétition, un certain Kyrie Irving.