Kenny Atkinson, enfin un bon choix pour les Lakers ?

Le retour au sommet des Golden State Warriors va peut-être profiter aux assistants de Steve Kerr, à nouveau exposés et cotés auprès… des autres franchises de la ligue. Mike Brown a été embauché par les Sacramento Kings. Kenny Atkinson est lui convoité par les Los Angeles Lakers. Selon Adrian Wojnarowski, la franchise hollywoodienne a reçu le feu vert pour s’entretenir avec l’ancien entraîneur des Brooklyn Nets.

Ce serait un excellent choix pour les Lakers. Mais Atkinson n’est pas le seul pisté. Adrian Griffin, Terry Stotts et Mark Jackson ont déjà passé des entretiens avec les dirigeants californiens. Tous sont candidats pour remplacer Frank Vogel, licencié après trois saisons (et un titre) sur le banc.

Des nouvelles révélations troublantes au sujet de Mark Jackson

Kenny Atkinson s’est forgé une excellente réputation dans la ligue. Il a fait ses preuves en développant de nombreux joueurs lors de son passage aux Nets. Il est d’ailleurs l’un des assistants les plus grassement payés du championnat. Si jamais la piste menant aux Lakers ne se concrétise pas, il est également suivi par les Charlotte Hornets.

La propriétaire Jeanie Buss, ses amis et conseillers Linda et Kurt Rambis, son ex-fiancé Phil Jackson et bien sûr le GM Rob Pelinka décideront ensemble du prochain coach des mauves et or.