Keshad Johnson surprend, mais ne sauve pas le Dunk Contest

Le Dunk Contest du All-Star Game 2026 n'aura pas été le plus ridicule de ces 10 dernières années. En revanche, il n'a pas rallumé la flamme chez qui que ce soit. C'est Keshad Johnson, le joueur du Miami Heat, que seuls les suiveurs très assidus de la franchise ont pu apercevoir sur un parquet NBA ces deux dernières années, qui l'a emporté en finale contre Carter Bryant, le rookie des Spurs.

Bryant, malheureux, a totalement échoué sur sa dernière tentative, laissant Johnson s'imposer sur un windmill basique. Proche des larmes, le jeune Texan a donné l'impression de vouloir remettre ça l'an prochain. Au moins, on ne peut pas reprocher à ces deux-là de ne pas avoir fait de leur mieux, même si les limites du corps humain et de la créativité font qu'on n'a pas vraiment vibré sur l'exercice.

Damian Lillard, le retour gagnant !

Voir Jaxson Hayes se ridiculiser n'a pas été si déplaisant. L'intérieur des Lakers, agresseur de femmes et de mascottes NBA, n'a pas réussi grand chose de probant. Il a même dû finir l'une de ses tentatives avec un dunk tout simple, histoire de valider quelque chose. En revanche, on a eu peur pour Jase Richardson. Le joueur du Magic, fils de l'ancien vainqueur du Contest Jason Richardson, est lourdement retombé après l'une de ses attaques de cercle et aurait pu finir à l'hôpital.

A noter que Mac McClung, le triple vainqueur sortant, avait préparé des dunks au cas où. La NBA avait décidé de lui demander d'arrêter de venir et de battre de vrais joueurs NBA sous contrat garanti, mais il n'aurait pas fait tâche cette année.

Le Slam Dunk Contest 2026 en vidéo