Kevin Durant, un avenir déjà assuré aux Suns ?

Sous contrat jusqu'en 2026, Kevin Durant a fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel trade lors de la dernière intersaison. Notamment en raison d'un intérêt persistant des Houston Rockets. Mais très rapidement, les Phoenix Suns ont fermé la porte à son départ.

A 36 ans, l'ailier reste l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Et son début de saison l'a encore prouvé. Performant, il a été le membre clé du bon départ de la franchise de l'Arizona (8-1). Et en son absence - blessure au mollet -, l'équipe n'a plus du tout le même rendement (1-5).

Auprès d'ESPN, le propriétaire des Suns Mat Ishbia a d'ailleurs fait passer un message pour l'avenir de KD : il s'attend à le voir prolonger au terme de cet exercice 2024-2025.

"Durant aime être à Phoenix, et on aime l'avoir. Il a pris un départ extraordinaire cette saison - il est l'un des leaders pour le MVP - et on a pris un très bon départ. On s'attend à voir Kevin signer une prolongation et rester avec nous sur le long terme.

On espère qu'il va terminer sa carrière ici, à Phoenix. Il n'était pas possible de signer une prolongation de deux ans l'été dernier, les règles de la NBA l'interdisent. On s'est donc dit qu'après la saison, on allait parler et s'occuper de ce sujet.

Kevin veut être ici, et on veut que Kevin soit ici. Il n'y a jamais eu le moindre bruit différent", a assuré le boss de Phoenix.

Un discours logique. Malgré le poids des années, Kevin Durant reste une superstar. Et le nouveau patron des Suns compte toujours sur lui pour mener son équipe vers les sommets.

