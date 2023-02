Kevin Durant, ses débuts à Phoenix se rapprochent

Les Phoenix Suns suscitent d'énormes attentes depuis l'arrivée de Kevin Durant à la deadline des trades. Mais pour le moment, l'ailier n'a pas encore réalisé ses grands débuts avec la franchise de l'Arizona. La faute à une blessure au genou contactée aux Brooklyn Nets.

Pour autant, le joueur de 34 ans se rapproche sérieusement d'un retour. Comme pressenti ces dernières semaines, le natif de Washington risque de retrouver les parquets début mars. Potentiellement pour défier les Charlotte Hornets le 2 mars.

En tout cas, d'après les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, KD monte sérieusement en puissance. Ainsi, il a même participé à un entraînement intense de deux heures avec un "scrimmage". Pour simuler un contexte réel, les Suns avaient même fait venir des arbitres.

Même dans le All Star Break, Durant a commencé à prendre ses marques en travaillant avec ses coéquipiers. Il a notamment défié, à plusieurs reprises, Devin Booker. Des nouvelles bien évidemment rassurantes pour Phoenix.

Avec l'objectif de viser le titre NBA, les Suns ont besoin de créer de trouver la bonne alchimie sur la fin de la saison régulière. Et il est donc nécessaire de pouvoir compter sur Kevin Durant le plus rapidement possible.

Une superteam à Phoenix ? La réponse cash de Devin Booker