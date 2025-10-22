Kevin Durant nomme le responsable de la défaite des Rockets

Auteur d’une faute évitable à la fin, Kevin Durant a assumé ses erreurs après la défaite en double prolongation des Houston Rockets.

Pour sa première sortie officielle avec les Houston Rockets, Kevin Durant retrouvait son ancienne franchise, le Oklahoma City Thunder. Et il a pu se rendre compte le public local lui en veut toujours pour son départ, quasiment dix ans après les faits. KD a été hué par les supporters d’OKC tout au long de la soirée. Ça ne l’a pas empêché de compiler 23 points et 9 rebonds en se montrant encore une fois très efficace aux tirs (9 sur 16).

Son équipe s’est tout de même inclinée après deux prolongations. Il n’est malheureusement pas étranger à cette défaite. En effet, quelques erreurs du vétéran ont coûté chères. Il ne s’en cache pas.

« J’ai raté les lancers et j’ai fait faute à la fin. Je pense que ce sont les deux actions qui nous ont fait perdre », commentait l’intéressé. « Sur la dernière action, je fais faute sur Shai et je les laisse prendre l’avantage. Je dois être plus discipliné quand on a une opportunité de prendre le match. »

En ratant un lancer en toute fin de quatrième quart-temps, Kevin Durant a laissé le Thunder à deux points. Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour égaliser et arracher une première prolongation. Il n’y aurait sans doute pas eu besoin d’une deuxième si les arbitres avaient vu le moment où ce même KD a demandé un temps mort alors que les Rockets n’en avaient plus après avoir arraché un rebond à la fin de l’OT. OKC aurait dû tirer des lancers. Bref, il s’en est sorti mais c’est donc lui qui a fait faute sur SGA sur l’ultime action de la partie, permettant ainsi au MVP d’inscrire deux points et de donner l’avantage à son équipe.

