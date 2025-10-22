Alperen Sengun, le vrai patron des Rockets

Premier gros test et premier signal fort cette nuit à Oklahoma City, Alperen Sengun a porté Houston jusqu’en double prolongation avant de s’incliner 125-124. Au-delà du score et du finish de Shai Gilgeous-Alexander, le message est limpide : l’attaque et l’identité des Rockets tournent désormais autour de leur pivot turc. Antoine et Shaï ont analysé la performance du pivot ce matin dans le CQFR. Debrief.

Sengun, centre de gravité offensif

Dans la lignée de son été international, Alperen Sengun a livré un récital complet (39 points, 11 rebonds, 7 passes), en initiant le jeu depuis le poste haut, en remontant même la balle quand Houston peinait à s’organiser en demi-terrain.

La nouveauté la plus parlante, c’est l’usage assumé du tir à trois points (8 tentatives pour 5 réussites), un vrai contre-poison face aux ajustements d’OKC, qui lui a permis d’alterner scoring et distribution, de redonner du rythme et d’impliquer les cutters côté faible. À chaque possession grippée, la solution a été de repasser par lui.

Alpi left it all on the floor vs. OKC ‼️ 39 PTS (29 in 2H/OTs)

11 REB

7 AST

2 STL

1 BLK

5 3PM (career-high) The 1st player in NBA history with at least 35 PTS, 10 REB, 5 AST, and 5 3PM in a season opener! pic.twitter.com/x8wYyWuK84 — NBA (@NBA) October 22, 2025

Le money-time pour SGA, mais Houston a existé

Shai Gilgeous-Alexander n’a presque rien forcé pendant trois quarts-temps avant d’enchaîner tirs mi-distance et lancers dans le clutch pour arracher la prolongation puis conclure. Le Thunder a profité d’une fenêtre au retour du temps réglementaire, mais Houston est resté dans le match par sa défense de zone, son contrôle du rebond et la constance de Sengun comme fixateur.

Les Rockets ont eu plusieurs balles pour tuer la rencontre. Des lancers manqués des deux côtés et quelques possessions brouillonnes ont repoussé l’issue. À la fin, OKC a fait valoir sa maîtrise des petits détails.

Un cinq géant… et ses limites de spacing

Le « cinq géant » de Houston a imposé sa taille mais resserré l’espacement. Amen Thompson a payé son adresse extérieure (0/7 à trois points) et n’a pas rejoué en prolongations. Ime Udoka a assumé de fermer la fin de match avec des profils plus menaçants au tir. Conséquence directe : encore plus de responsabilités de création pour Sengun, qui a porté la montée de balle par séquences pour éviter les 24 secondes et fluidifier les entrées d’attaque.

Des signes de leadership partout

Au-delà de la feuille, les indices sont clairs : 49 minutes sur le parquet, un plus/minus à +9, et un rôle de chef d’orchestre assumé quand la pression montait. C’est lui qui a donné le tempo, appelé les sets, orienté les angles d’écran, servi les shooters… et pris les tirs lourds. Ce fadeaway en fin de 4e qui pouvait répondre à la banderille de SGA résume son statut.

Même quand Chet Holmgren a allumé la mèche à trois points, Houston est resté dans l’axe de Sengun. Les minutes sans lui n’ont pas été probantes, autre marqueur implicite de leadership. Si ce volume d’initiatives perdure, le message envoyé au vestiaire et à la conférence est simple : « c’est son équipe ».

Chet en réponse, le banc d’OKC en appoint

Chet Holmgren a frappé par rafales avant sa sixième faute. Le banc d’OKC a apporté ce qu’il fallait pour passer la zone et relancer le tempo, tandis que SGA a clos le débat malgré son 1/9 de loin. La structure collective du Thunder a tenu juste assez longtemps pour offrir à son franchise player les possessions décisives.

Ce que ça change pour Houston

Cette version des Rockets s’articule autour d’un pivot-organisateur capable d’absorber création primaire et scoring. Si le tir à trois points de Sengun s’installe dans le volume montré ici, Houston peut conserver sa taille, dominer au rebond et garder un plan A clair en demi-terrain.

Le chantier à court terme est identifié : replacer du spacing fonctionnel autour de lui pour ne pas dépendre d’exploits prolongés. Reste à espérer pour eux que les shooteurs texans ne feront pas 11/39 longue distance (28%) trop souvent...

Retrouvez l'intégralité du CQFR sur notre chaîne YT et sur toutes les plateformes audio :