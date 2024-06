Kevin Durant a expliqué pourquoi la décision de ne pas sélectionner Caitlin Clark pour les Jeux Olympiques était logique et pertinente.

Kevin Durant participera aux Jeux Olympiques avec Team USA cet été, au contraire de Caitlin Clark, qui n'a pas été retenue au sein de la sélection féminine, malgré son entrée médiatiquement fracassante en WNBA. "KD" a évoqué le fait que la jeune star du Fever ne fasse pas partie du groupe composé par Cheryl Reeve. Le joueur des Phoenix Suns connaît la ligue et sait qu'il ne s'agit pas d'un scandale sportif et que la décision de USA Basketball fait sens. Voii ce qu'il a expliqué lors d'un entretien avec le Wall Street Journal.

"Je pense qu'il y a des étapes à franchir avant d'être considéré comme membre d'une équipe olympique. Elle sera clairement dans l'une de ces équipes à l'avenir, mais pour l'heure je pense qu'il y a de meilleures candidates. Caitlin Clark va continuer de se montrer au quotidien et la WNBA fait du bon travail en la mettant en avant. Je regarde ses matches sur ESPN ici et là.

Peu importe quel est le sujet, il y a une discussion autour du jeu qui s'est créé et c'est une bonne chose. Au fur et à mesure qu'elle s'améliorera comme joueur, sa production sur le terrain en sera meilleure et la ligue va grandir, grâce à d'autres femmes aussi. Caitlin a aidé à mettre en lumière le fait qu'il y avait tellement de grandes joueuses en WNBA, comme A'ja Wilson".

A l'exception de Diana Taurasi, qui a un passe-droit à 42 ans (mais tourne quand même encore à plus de 16 points de moyenne) pour marquer l'histoire avec une 6e médaille d'or olympique, toutes les joueuses présentes dans le groupe américain pour les Jeux ont un standing et des accomplissement supérieurs à ceux de Caitlin Clark, ce qui est bien normal. La pépite d'Iowa va pouvoir se reposer un peu pendant cette période et prendre rendez-vous pour les prochains J.O. aux Etats-Unis en 2028.

Depuis le début de sa saison rookie, Clark tourne à 16 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne à 38% d'adresse globale.

Caitlin Clark n'ira pas aux Jeux Olympiques... et c'est normal