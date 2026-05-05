Kevin Durant devrait rester aux Rockets malgré les tensions

Malgré une saison agitée, Houston continue de miser sur Kevin Durant et Ime Udoka pour l’avenir.

Alors que la saison des Houston Rockets s’est terminée dès le premier tour des playoffs, l’avenir de Kevin Durant ne devrait pas s’écrire ailleurs.

Selon plusieurs sources citées par ESPN, l’ailier All-Star, comme son coach Ime Udoka, est toujours considéré comme une pièce centrale du projet texan. Une tendance claire, malgré les rumeurs évoquant une ambiance parfois tendue en interne. Et celles évoquant une possible fin de collaboration.

Une saison productive… mais agitée

Sur le terrain, Kevin Durant a répondu présent, avec 26,0 points, 5,5 rebonds et 4,8 passes de moyenne sur 78 matches.

Mais en coulisses, son intégration n’a pas été totalement fluide. Certaines sources évoquent une forme d’ « humeur maussade » qui aurait parfois pesé sur un groupe très jeune, notamment en l’absence de leaders stabilisateurs comme Fred VanVleet ou Steven Adams, tous deux blessés sur une longue durée.

On se souvient également de l’affaire du « burner account », ce faux compte X appartenant supposément à KD, qui critiquait notamment Alperen Sengun et Jabari Smith Jr.

Un contexte qui a amplifié certaines tensions, sans pour autant remettre en cause la place du vétéran dans le projet.

Un projet tourné vers le long terme

Malgré l’élimination face aux Los Angeles Lakers (4-2), la direction des Houston Rockets continue de croire à son noyau jeune, construit autour de joueurs comme Alperen Sengun, Amen Thompson ou encore Reed Sheppard.

Dans cette logique, Kevin Durant n’est pas perçu comme une solution à court terme, mais comme un élément capable d’accompagner la progression du groupe.

Ime Udoka lui-même l’a rappelé après l’élimination, soulignant à quel point l’équipe avait manqué d’un scoreur fiable dans les moments difficiles.

Pas de trade en vue

Malgré les spéculations, aucune discussion sérieuse autour d’un transfert de Kevin Durant n’est attendue cet été.

Le front office entend rester patient, fidèle à une stratégie de développement sur plusieurs années plutôt qu’à une logique de « win now » centrée sur la fin de carrière du joueur de 37 ans.

Dans ce contexte, Kevin Durant et Ime Udoka devraient donc rester les cadres d’un projet qui, malgré ses zones de friction, ne semble pas prêt à être remis en cause.