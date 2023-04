L’efficacité hallucinante de Kevin Durant

Que ce soit le genou, la cheville, le mollet, peu importe. Dès que Kevin Durant revient de blessure, de n'importe quelle blessure, il se remet de suite au niveau. Et il enchaîne les carton offensifs tout en donnant l'impression de ne jamais forcer. C'est trop facile pour lui. Ce sentiment de domination tranquille, il s'illustre à travers ses pourcentages aux tirs : 56% à 2-points, 39% à 3-points et 92% aux lancers-francs. Le tout avec 30 points de moyenne. C'est dingue.

KD pourrait devenir le premier joueur de l'Histoire de la NBA à finir une saison en 55-40-90, créant ainsi un nouveau club encore plus efficace que le 50-40-90 traditionnel (et déjà très rare). Il suffit juste qu'il remonte légèrement on pourcentage derrière l'arc. Il pointe d'ailleurs à 51% de loin depuis son arrivée aux Phoenix Suns.

Plus impressionnant encore : Kevin Durant a gagné 19 des 20 derniers matches qu'il a disputé, que ce soit avec la franchise de l'Arizona ou les Brooklyn Nets. Sa présence change tout. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment un sacré hooper.

Les statistiques de Kevin Durant aux Suns défient la logique