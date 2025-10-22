Kevin Durant fait une Chris Webber, mais les arbitres le sauvent

La victoire du Thunder contre les Rockets en ouverture de la saison NBA aurait pu survenir un peu plus tôt qu'au terme de deux prolongations. Certes, il a fallu que Shai Gilgeous-Alexander marque à 2 secondes de la fin du 4e quart-temps pour maintenir les champions en vie, mais un incident à la fin de la première prolongation aurait pu offrir deux lancers à Oklahoma City et plier l'affaire.
Kevin Durant, de retour dans son ancienne demeure et copieusement hué toute la soirée, a tenté de demander un temps mort à la toute dernière seconde de cette fameuse première période supplémentaire. Malgré les gestes du staff du Thunder, les arbitres n'ont rien vu. Ce qui est un coup de chance pour "KD", puisqu'à la manière d'un Chris Webber et son action tragiquement célèbre avec Michigan en finale du Tournoi NCAA, son équipe n'avait plus de temps mort !
Kevin Durant called for a timeout, but Houston had none, and the refs didn’t see it.
WOW — DOUBLE OVERTIME.
CQFR : Déjà un thriller pour le Thunder, « SGA » décisif
OKC aurait dû avoir un lancer et la balle
Kevin Durant aurait donc dû se voir siffler une faute technique et Shai Gilgeous-Alexander offrir un lancer, mais aussi le ballon pour son escouade comme le prévoit le règlement. Interrogé après le match, l'arbitre principal a indiqué que ses coéquipiers et lui étaient effectivement passés à côté du geste, certes léger et bref du double MVP des Finales. "SGA" ne s'en est pas offusqué après le match, en mode "ça arrive, c'est une erreur".
On imagine que l'erreur en question aurait un peu plus fait parler si les Rockets l'avaient finalement emporté un peu après...
KD a vraiment semblé perdu mentalement : des pertes de balles franchement évitables, ce fail sur le temps mort demandé, et finalement la faute sur Shai sur la balle de match. Il a aussi marqué quelques gros shoots, mais il aura des regrets à avoir. Peut être le fait de revenir à OKC?
Et il semble qu'il y a eu une embrouille entre Thompson et Udoka dans le 4e quart (ou la première OT) qui lui a gueulé dessus et ne l'a plus remis (d'où le fait que Durant se soit coltiné Shai en défense sur la fin avec le résultat que l'on sait)